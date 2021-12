Ciclismo: il Cycling Team Friuli avrà una collaborazione con la Bahrain-Victorious (Di martedì 14 dicembre 2021) Tantissimi corridori nelle ultime stagioni sono venuti fuori da uno dei più importanti vivai del Ciclismo tricolore: il Cycling Team Friuli. L’ultimo in ordine di tempo è il campione olimpico e del mondo Jonathan Milan, ma da sottolineare anche Matteo Fabbro e Giovanni Aleotti, tutti in orbita World Tour. La tradizione dovrebbe proseguire per il futuro: la compagine giovanile friulana ha infatti annunciato una partnership con la Bahrain-Victorious, una delle squadre più note del massimo circuito internazionale. Le parole in una nota del Team: “Il percorso di crescita che da sempre contraddistingue il Cycling Team Friuli ha portato il Team bianconero ad affrontare un altro importante step: a ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Tantissimi corridori nelle ultime stagioni sono venuti fuori da uno dei più importanti vivai deltricolore: il. L’ultimo in ordine di tempo è il campione olimpico e del mondo Jonathan Milan, ma da sottolineare anche Matteo Fabbro e Giovanni Aleotti, tutti in orbita World Tour. La tradizione dovrebbe proseguire per il futuro: la compagine giovanile friulana ha infatti annunciato una partnership con la, una delle squadre più note del massimo circuito internazionale. Le parole in una nota del: “Il percorso di crescita che da sempre contraddistingue ilha portato ilbianconero ad affrontare un altro importante step: a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Cycling Il cicloturismo volano per l'economia locale: "Fare sistema" "Così, come l'Italia del dopoguerra si è risollevata anche grazie al ciclismo - come ha detto ... urbana, energetica ed ambientale, partner di Osservatorio Bikeconomy e Dutch Cycling Embassy. L'ad ...

Lissone premia i suoi campioni dello sport: Leone, Zorzetto, Campodonico, Ceriello e Casati Martina Ceriello, ciclista del Racconigi Cycling Team, nel 2020 si è laureata campionessa italiana ... A soli 17 anni, è considerata una fra le atlete più promettenti del ciclismo italiano: nel 2019 si ...

