Chi è Francesca Ibba, dalla Sardegna a Miss Italia con un messaggio contro l'odio (Di martedì 14 dicembre 2021) Diversi scatti condivisi fino all'estate scorsa, infatti, la vedono insieme a una ragazzo di nome Cristiano , fidanzato con cui, riporta TgCom24 , al momento della partecipazione a Miss Italia, ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 14 dicembre 2021) Diversi scatti condivisi fino all'estate scorsa, infatti, la vedono insieme a una ragazzo di nome Cristiano , fidanzato con cui, riporta TgCom24 , al momento della partecipazione a, ...

Advertising

88_lucr : Il glow up di Francesca Tocca che fino all'anno scorso quasi non sapevo neanche chi fosse. #amici21 - francesca_g09 : RT @Unnomenonancor2: Ricordo a chi scende che 1. Abbiamo il like suo ad un edit #caroligi 2.abbiamo tutti una canzone che ci ricorda qual… - CaliceDivin0 : ma io voglio i nomi di chi anche solo pensa di fare un commento negativo sul fisico di Francesca Tocca, c'agg fa cap e mur - r3g1n4g30rg3 : MA CHI FRANCESCA CHI TI DICE CHE SEI INGRASSATA E NON SEI BELLA DIMMELO VOGLIO NOMI E COGNOMI CHE LI VADO A PRENDER… - lamogliediJoMo : chi è che insulta francesca? chi è il cieco? #Amici21 -