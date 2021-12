And Just Like That, l’abito funebre di Carrie Bradshaw è (già) un’icona di stile (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono bastate due sole puntate di And Just Like That… per far sì che Carrie Bradshaw – interpretata da Sarah Jessica Parker – lanciasse un nuovo, iconico, look. Little Black Dress, (attenzione, spoiler) secondo episodio del revival del celebre Sex and The City, ha lasciato tutti fan dello show con il cuore spezzato, ma anche con la consapevolezza che lo stile unico di Carrie ha subito l’ennesima (eccellente) evoluzione. Vi raccomandiamo... And Just Like That… bastano quattro secondi di teaser per farci sognare Hbo Max ha rilasciato una breve clip della serie che riporta sul piccolo schermo le protagoniste di Sex and the city. Debutto previsto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono bastate due sole puntate di And… per far sì che– interpretata da Sarah Jessica Parker – lanciasse un nuovo, iconico, look. Little Black Dress, (attenzione, spoiler) secondo episodio del revival del celebre Sex and The City, ha lasciato tutti fan dello show con il cuore spezzato, ma anche con la consapevolezza che lounico diha subito l’ennesima (eccellente) evoluzione. Vi raccomandiamo... And… bastano quattro secondi di teaser per farci sognare Hbo Max ha rilasciato una breve clip della serie che riporta sul piccolo schermo le protagoniste di Sex and the city. Debutto previsto ...

