Allarme livello 4 | l' Italia entra in lista nera | Covid | è molto peggio di quanto ci dicono?

(Di martedì 14 dicembre 2021) "Non andate in". Questo il consiglio, o meglio il diktat, che arriva dagli Stati Uniti: il Belpaese inperché ilsarebbe tornato al massimodi rischio. Questo èstabilito ieri, lunedì 13 dicembre, dai Centers for Disease Control and Prevention del governo a stelle e striscie. Insomma,declassata alla vigilia delle feste e posta nella fascia in cui già si trova mezza Europa (dalla Gran Bretagna alla Francia, Germania, Austria, Belgio, Grecia, Svizzera, Olanda, Norvegia, Ungheria, Portogallo, Russia, Danimarca e altri paesi ancora). L', insomma, sale al "level 4" di rischio della graduatoria Cdc, ossia ilpiù alto, dove vengono posizionate anche Groenlandia e Mauritius. Questo ...

Advertising

FaustoGaggioni : RT @RFanciola: Il Regno Unito passa dal livello 3 al livello 4 di allarme. La Svizzera è al livello 5 (quello in cui il sistema sanitario r… - moliseweb : Pediatria del Cardarelli di Campobasso. Allarme del coordinatore regionale di insieme Gaspero Di Lisa: «E' preoccup… - LaCnews24 : L'allarme, a livello nazionale, è stato lanciato dalla Società di medicina di emergenza e urgenza. Nella provincia… - sastrep14 : RT @RFanciola: Il Regno Unito passa dal livello 3 al livello 4 di allarme. La Svizzera è al livello 5 (quello in cui il sistema sanitario r… - greenpassnews : Boris Johnson avverte di una 'onda di marea' di Omicron, spinge i colpi di richiamo mentre il Regno Unito alza l'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme livello

Rai News

I Cdc hanno elevato ild'a '4', cioè il più alto. Al primo punto si legge: 'Evitate di andare in Italia'. Al secondo: 'Se dovete viaggiare in Italia, assicuratevi di essere pienamente ...L'obiettivo è chiarissimo: alzare ancora di più ildelle difese anti - Omicron. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'scattato in Gran Bretagna e dei pessimi dati della ...Di fronte alla risalita dei contagi che sta facendo tuttora registrare – nonostante l’allarme crescente per la diffusione ... hanno in realtà già ripristinato da mesi questo obbligo a livello locale.Furto di identità per fare frodi creditizie. È allarme nelle Marche con 234 casi riscontrati nel primo semestre dell’anno ai danni di consumatori. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 88 c ...