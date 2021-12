Acqua in bottiglia, rincari in arrivo nel 2022: le cause e le richieste dei produttori per affrontare la crisi (Di martedì 14 dicembre 2021) Gennaio appare sempre più come un mese caratterizzato dai rincari. Dopo il rialzo dei prezzi in bolletta, si prospetterebbe anche un aumento dei prezzi delle bottiglie d’Acqua. Ecco quanto potrebbero costare in più e perché sembra inevitabile procedere in questa direzione. Acqua in bottiglia, di quanto aumenteranno i prezzi nel 2022 La richiesta di aumentare i prezzi delle bottiglie di Acqua arriva da MinerAcqua, un’associazione che riunisce 140 produttori di Acqua minerale italiani. Si tratta di un mercato che fattura 3.500.000.000€ ma che, per una complessa serie di dinamiche, si è risolto a richiedere alla grande distribuzione un aumento del 10%-15% sulle bottiglie. Il prezzo di una bottiglia è determinato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Gennaio appare sempre più come un mese caratterizzato dai. Dopo il rialzo dei prezzi in bolletta, si prospetterebbe anche un aumento dei prezzi delle bottiglie d’. Ecco quanto potrebbero costare in più e perché sembra inevitabile procedere in questa direzione.in, di quanto aumenteranno i prezzi nelLa richiesta di aumentare i prezzi delle bottiglie diarriva da Miner, un’associazione che riunisce 140diminerale italiani. Si tratta di un mercato che fattura 3.500.000.000€ ma che, per una complessa serie di dinamiche, si è risolto a richiedere alla grande distribuzione un aumento del 10%-15% sulle bottiglie. Il prezzo di unaè determinato ...

Advertising

Luca190499 : RT @see_lallero: Sophie che nonostante tutto le porta un bicchiere ed una bottiglia d'acqua. #GFVIP - LusciFrancesca : RT @Bananamarzu: Ma Sapphie le ha portato un bicchiere e una bottiglia d’acqua ?????? #GFvip - mikytooday1 : @nannierri @teoxandra @ciencio_tpw Veramente a Milano me la portano ancora l'acqua in bottiglia di vetro! ?? Prende… - IFIC0ULDFLY_ : comunque bello il fatto che in sti giorni ho talmente male fisico da non riuscire neanche ad alzarmi e girare con… - Marilina851 : RT @realrosydc: Che umanità Sophie che le porta il bicchiere e la bottiglia d’acqua. #GFvip -