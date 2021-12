Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) VIABILITA’ 13 DICEMBREORE 08.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULRACCORDO; FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE E PIU’ AVANTI TRA DELLA GIUSTINIANA E L’AURELIA. QUALCHE DISAGIO SULLA PONTINA: CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO. FILE SULL’APPIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’IPPODROMO DI CAPANNELLE. RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE ...