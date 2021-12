Un anello double face | regalo prezioso di Natale

Leggi su amica

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Come si rende dinamica un icona di stile senza tempo? Ci ha pensato Gerardo Sacco, brand di gioielli che 1963 incarna la tradizione dell’arte orafa. Mutevole e evergreen, l’Reverse Oro gioca coi due lati del medaglia, o meglio, della piastrina. Rotante, coperta da brevetto, si capovolge con un semplice gesto: da un lato brilla alla luce del pavè di pietre preziose su oro bianco (rubini per l’inverno, zaffiri rosa per la primavera, zaffiri blu per l’estate e diamanti brown per l’autunno); dall’altro mostra il simbolo del mese in oro cesellato a mano. A ricordare lo scorrere del tempo e delle stagioni, Demetra, dea greca artefice del corso delle stagioni, è raffigurata sul gambo del gioiello.Reverse Oro di Gerardo Sacco, in oro con pavé di rubini. Opera dell’ingegno di Gerardo Sacco e del ...