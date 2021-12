Trovati altri corpi tra le macerie delle palazzine di Ravanusa. Sale a 7 il bilancio delle vittime dell’esplosione. Ci sono ancora 2 dispersi (Di lunedì 13 dicembre 2021) sono stati estratti altri quattro corpi dalle macerie delle palazzine di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione e il crollo di sabato sera (leggi l’articolo). Il bilancio Sale, dunque, a 7 vittime. Due ancora sono le persone disperse. Lo ha confermato a RaiNews24 il responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Luca Cari. “A 36 ore di ricerche ininterrotte questa mattina sono state individuate altre 4 vittime, due sono state identificate, si tratta di Selene e del suocero e quindi si presume che un’altra delle altre due da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021)stati estrattiquattrodalledi, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione e il crollo di sabato sera (leggi l’articolo). Il, dunque, a 7. Duele persone disperse. Lo ha confermato a RaiNews24 il responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Luca Cari. “A 36 ore di ricerche ininterrotte questa mattinastate individuate altre 4, duestate identificate, si tratta di Selene e del suocero e quindi si presume che un’altraaltre due da ...

