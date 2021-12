Sorteggi Champions, Inter-Ajax agli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Inter se la vedrà agli ottavi di finale di Champions League con gli olandesi dell’Ajax. Questo l’esito dl Sorteggio di oggi a Nyon, in Svizzera. I nerazzurri hanno evitato big come Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City ma i ‘lancieri’ non sono comunque da sottovalutare avendo chiuso il girone di Champions a punteggio pieno. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’se la vedràdi finale diLeague con gli olandesi dell’. Questo l’esito dlo di oggi a Nyon, in Svizzera. I nerazzurri hanno evitato big come Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City ma i ‘lancieri’ non sono comunque da sottovalutare avendo chiuso il girone dia punteggio pieno.

