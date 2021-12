Sondaggi: Fratelli D’Italia in testa, Lega e PD vicini (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo i Sondaggi di Termometro Politico, Fratelli D’Italia è al primo posto dei partiti. Subito dopo ci sono Partito Democratico e Lega Dei Sondaggi che vedono tutti quanti attaccati. Secondo Termometro Politico, infatti, i dati pubblicati ad inizio Dicembre vedono al primo posto Fratelli D’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, secondo le ultime rilevazioni, godrebbe a livello nazionale di un gradimento superiore al 21%. Il Partito Democratico insegue a poco meno di un punto percentuale. Terza posizione per la Lega Nord, che accusa un ritardo di 0,9 punti percentuali rispetto ai dem. Stando a ciò che dicono i Sondaggi, inoltre, Giuseppe Conte, leader politico del Movimento 5 Stelle, vede confermare il trend dell’ultimo ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo idi Termometro Politico,è al primo posto dei partiti. Subito dopo ci sono Partito Democratico eDeiche vedono tutti quanti attaccati. Secondo Termometro Politico, infatti, i dati pubblicati ad inizio Dicembre vedono al primo posto. Il partito di Giorgia Meloni, secondo le ultime rilevazioni, godrebbe a livello nazionale di un gradimento superiore al 21%. Il Partito Democratico insegue a poco meno di un punto percentuale. Terza posizione per laNord, che accusa un ritardo di 0,9 punti percentuali rispetto ai dem. Stando a ciò che dicono i, inoltre, Giuseppe Conte, leader politico del Movimento 5 Stelle, vede confermare il trend dell’ultimo ...

Advertising

aristidearista2 : @agorarai @fmdelvigo Ancora non riesco a capire come stando ai sondaggi Fratelli d'Italia abbia grande consenso asc… - ricci_sonia : RT @AGiambart: 'Eppure, è sempre Giorgia Meloni. Possibile che ai 5s siano richiesti da sempre esami del sangue per misurare il grado di pr… - AGiambart : 'Eppure, è sempre Giorgia Meloni. Possibile che ai 5s siano richiesti da sempre esami del sangue per misurare il gr… - Investireoggi : #Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in testa, Lega e Pd vicini - SHORTNEWS__ : I sondaggi di questa settimana: 1* Pd, con il 20,3% 2* Fratelli d’Italia, col 20% 3* Lega, con il 18,8% 4* Moviment… -