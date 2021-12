Solaro | malore all’autolavaggio | gravissimo un uomo di Saronno

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 13 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi 75 anni è stato colto da un gravementre era all’interno di un autolavaggio self service aed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 dicembre, all’interno dell’autolavaggio self service di via Varese, che si affaccia sulla tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.