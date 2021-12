Ricette di Natale: filetto di manzo con schiacciata di patate di Federico Fusca (Di lunedì 13 dicembre 2021) La ricetta del filetto di manzo sulla schiacciata di patata con fonduta al gorgonzola è un secondo piatto perfetto per le Ricette di Natale. E’ la ricetta che ha proposto oggi 13 dicembre 2021 Federico Fusca nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Una vera golosità per tutti e anche Antonella Clerici ha apprezzato questo modo di presentare un filetto di manzo ma soprattutto la cottura, al sangue ma senza esagerare. Il filetto di manzo va cotto prima nel burro e poi in forno, una ricetta E’ sempre mezzogiorno da provare subito. Ecco la ricetta di Natale di oggi di Federico Fusca con patate, manzo e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) La ricetta deldisulladi patata con fonduta al gorgonzola è un secondo piatto perfetto per ledi. E’ la ricetta che ha proposto oggi 13 dicembre 2021nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Una vera golosità per tutti e anche Antonella Clerici ha apprezzato questo modo di presentare undima soprattutto la cottura, al sangue ma senza esagerare. Ildiva cotto prima nel burro e poi in forno, una ricetta E’ sempre mezzogiorno da provare subito. Ecco la ricetta didi oggi dicone ...

