Ravanusa. Selene stava per partorire. Vigili del fuoco: "Volevamo ritrovarla viva" (Di lunedì 13 dicembre 2021) A 36 ore dall'esplosione per una fuga di gas a Ravanusa, dopo un'intera notte di scavi tra le macerie, i Vigili del fuoco hanno estratto quattro corpi tra cui quello di Selene Pagliarello, l'infermiera incinta al nono mese, quello del marito Giuseppe Carmina e quello del suocero Angelo Carmina Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) A 36 ore dall'esplosione per una fuga di gas a, dopo un'intera notte di scavi tra le macerie, idelhanno estratto quattro corpi tra cui quello diPagliarello, l'infermiera incinta al nono mese, quello del marito Giuseppe Carmina e quello del suocero Angelo Carmina

Advertising

MediasetTgcom24 : Ravanusa: tra le vittime dell'esplosione Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere #Ravanusa… - FNInfermieri : La nostra collega Selene Pagliarello non ce l'ha fatta. Apprendiamo con profondo dolore da #Ravanusa questa notizia… - Agenzia_Ansa : Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere. Un'intera famiglia distrutta, le storie di chi nell'esplosi… - serenel14278447 : ??Ravanusa, i volti della tragedia: Selene in dolce attesa, il prof in pensione, il papà di due bimbi - zazoomblog : Ravanusa lamarezza dei vigili del fuoco: Avremmo voluto salvare Selene - #Ravanusa #lamarezza #vigili #fuoco: -