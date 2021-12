Advertising

repubblica : Ravanusa, quelle case sulla frana. Nei documenti il presagio della catastrofe: 'pericolosita' molto alta' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ravanusa, quelle case sulla frana. Nei documenti il presagio della catastrofe: 'pericolosita' molto alta' - raspa90 : RT @repubblica: Ravanusa, quelle case sulla frana. Nei documenti il presagio della catastrofe: 'pericolosità molto alta' [di Gianluca Di Fe… - repubblica : Ravanusa, quelle case sulla frana. Nei documenti il presagio della catastrofe: 'pericolosità molto alta' [di Gianlu… - twittfilosofici : 'Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha.' Pietro Carmina -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa quelle

La Repubblica

Leggi anche Chi sono le vittime del crollo a, Pietro, Enza e Liliana: "Ho sentito mia ... Alcuni residenti riferiscono che da giorni, daparti, si percepiva un forte odore di gas . Forse ...A loro, a tutti loro, il professore aveva lasciato un prezioso vademecum: "Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chiparole non le ha, non siate spettatori ma ...Dobbiamo dire addio anche a un uomo e a una donna legati dall’amore e al figlio che non nascerà. La speranza è stata spezzata. Selene e Giuseppe sono stati trovati senza vita, sotto le macerie di Rava ...Un bambino che non vedrà mai il volto della sua mamma, un papà, un professore e altre storie di uomini e donne, spazzate via ...