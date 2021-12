Occupazione al liceo Plauto di Roma: attimi di tensione tra studenti e polizia – Video (Di lunedì 13 dicembre 2021) attimi di tensione davanti al liceo Plauto di Roma nella mattinata di lunedì 13 dicembre. Gli studenti stavano manifestando fuori dalla scuola, in zona Spinaceto, quando la polizia è intervenuta per un tentativo di Occupazione. Nei Video, diffusi dal collettivo Opposizione Studentesca d’Alternativa, si vede un ragazzo strattonato durante l’intervento. Il giovane, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, non sarebbe uno studente della scuola. “Questa mattina, al liceo Plauto, di fronte alla richiesta di assemblea straordinaria due nostri attivisti sono stati portati via dalla polizia e in questo momento sono chiusi dentro la scuola. È inaccettabile questo livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)didavanti aldinella mattinata di lunedì 13 dicembre. Glistavano manifestando fuori dalla scuola, in zona Spinaceto, quando laè intervenuta per un tentativo di. Nei, diffusi dal collettivo Opposizione Studentesca d’Alternativa, si vede un ragazzo strattonato durante l’intervento. Il giovane, secondo quanto si apprende da fonti di, non sarebbe uno studente della scuola. “Questa mattina, al, di fronte alla richiesta di assemblea straordinaria due nostri attivisti sono stati portati via dallae in questo momento sono chiusi dentro la scuola. È inaccettabile questo livello ...

Advertising

orizzontescuola : Protesta scuole, momenti di tensione a Roma per occupazione liceo: un agente a terra, dieci ragazzi allontanati - ilfattovideo : Occupazione al liceo Plauto di Roma: attimi di tensione tra studenti e polizia – Video - vatenacttencass : Roma, polizia entra al liceo Plauto e blocca occupazione. Ragazzi strattonati e portati in commissa… - lillo_letterio : RT @faserone: Roma, polizia entra al liceo Plauto e blocca occupazione. Ragazzi strattonati e portati in commissa… - faserone : Roma, polizia entra al liceo Plauto e blocca occupazione. Ragazzi strattonati e portati in commissa… -