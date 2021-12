Mazara del Vallo, tentato omicidio: due persone arrestate (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mazara DEL Vallo – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 2 giovani ventenni, ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio aggravato premeditato, detenzione illegale di armi e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli odierni provvedimenti restrittivi scaturiscono dalle attività investigative – condotte dai militari della Stazione di Mazara del Vallo e del NORM della Compagnia – che hanno consentito di far luce su una drammatica vicenda di violenza risalente al 21 novembre scorso. In particolare, dopo una prima segnalazione di rissa avvenuta nel pieno ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021)DEL– I Carabinieri della Compagnia didelhanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 2 giovani ventenni, ritenuti responsabili dei reati diaggravato premeditato, detenzione illegale di armi e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli odierni provvedimenti restrittivi scaturiscono dalle attività investigative – condotte dai militari della Stazione didele del NORM della Compagnia – che hanno consentito di far luce su una drammatica vicenda di violenza risalente al 21 novembre scorso. In particolare, dopo una prima segnalazione di rissa avvenuta nel pieno ...

