Marco Marchesin, No vax prende il Covid e lancia appello col casco dell'ossigeno: «Non fate come me, è un inferno» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era No vax convinto, ma dopo aver preso il Covid ed essere finito in terapia intensiva ha capito di aver sbagliato. E così Marco Marchesin, un 50enne di Piacenza, ha lanciato un appello via social. Una diretta Facebook in cui con voce flebile e "fame" di ossigeno, ha parlato direttamente a tutti i suoi "amici" ma non solo. Un invito a «non fare come lui» direttamente dall'ospedale a Piacenza mentre parla da sotto al casco per l'ossigeno. Il filmato è stato condiviso sul social anche dal primario della terapia intensiva respiratoria (Utir), dottor Cosimo Franco, con un «meglio tardi che mai». Piacenza, l'appello del No vax: «È un inferno» «Ho pochissima forza», dice il 50enne nel video, «Non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino.

