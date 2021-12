Lucio Presta, dalla morte della madre a quella della moglie: come sta oggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Conoscete Lucio Presta? Ecco la storia dietro uno dei manager più importanti in Italia. Lucio Presta è conosciuto dal grande pubblico come agente di molti personaggi dello spettacolo. In pochi, però, conoscono la sua storia. Inizia a lavorare nel mondo della tv come ballerino. Successivamente, fonda l’agenzia Arcobaleno Tre, la quale ha tra i suoi assistiti Gianni Morandi, Paola Perego, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Michele Santoro, Elena Santarelli, Amadeus, Simona Ventura e molti altri. Lucio Presta – Immagine presa dal webLa sua agenzia è diventata con il passare del tempo anche una agenzia di produzione di spettacoli, tra cui alcuni show di Roberto Benigni e le edizioni del ... Leggi su topicnews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Conoscete? Ecco la storia dietro uno dei manager più importanti in Italia.è conosciuto dal grande pubblicoagente di molti personaggi dello spettacolo. In pochi, però, conoscono la sua storia. Inizia a lavorare nel mondotvballerino. Successivamente, fonda l’agenzia Arcobaleno Tre, la quale ha tra i suoi assistiti Gianni Morandi, Paola Perego, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Michele Santoro, Elena Santarelli, Amadeus, Simona Ventura e molti altri.– Immagine presa dal webLa sua agenzia è diventata con il passare del tempo anche una agenzia di produzione di spettacoli, tra cui alcuni show di Roberto Benigni e le edizioni del ...

