LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA | l’Inter trova l’Ajax | mentre la Juventus i portoghesi dello Sporting!

(Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1° ottavo di finale: Benfica-Real Madrid 2° ottavo di finale: Villarreal-Manchester City 3° ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco 4° ottavo di finale: Salisburgo-rpool 5° ottavo di finale: Inter-Ajax 6° ottavo di finale: Sporting Lisbona-7° ottavo di finale: Lille – Chelsea 8° ottavo di finale: Psg-Manchester United 12.19 Inizia il, Benfica prima sorteggiata! 12.16punta are il Lille, o in alternativa. Servirà molta fortuna. 12.13 Arshavin sarà l’ambasciatore della competizione. Straordinario trequartista russo, protagonista con lo Zenit e l’Arsenal. 12.10 Senza dubbio l’avversario più abbordabile per lasarebbe il Villarreal ...