LIVE Curling, Preolimpico 2021 in DIRETTA: l’Italia femminile non può più sbagliare con Estonia e Corea del Sud (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Preolimpico di Curling, in scena in quel di Leeuwarden (Paesi Bassi) e utile per assegnare gli ultimi posti disponibili per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la Nazionale femminile è in tal senso chiamata a una grande impresa, ovvero non sbagliare per non perdere il treno per la Cina. Non sarà però un gioco da ragazze. Le azzurre incominceranno la loro lunga giornata alle ore 9:00, sfidando l’Estonia, al momento in testa alla classifica, per poi trovarsi al cospetto della Corea del Sud alle ore 19:00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle partite dell’Italia al ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladeldi, in scena in quel di Leeuwarden (Paesi Bassi) e utile per assegnare gli ultimi posti disponibili per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la Nazionaleè in tal senso chiamata a una grande impresa, ovvero nonper non perdere il treno per la Cina. Non sarà però un gioco da ragazze. Le azzurre incominceranno la loro lunga giornata alle ore 9:00, sfidando l’, al momento in testa alla classifica, per poi trovarsi al cospetto delladel Sud alle ore 19:00. OA Sport vi propone ladelle partite delal ...

