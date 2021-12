La Juventus pronta a sacrificare un big per arrivare a Vlahovic: la notizia! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dejan Kulusevski non è stato bocciato ne dalla Juventus, ne de Max Allegri. L’esterno ex Parma però è in cima alla lista dei scarificabili per fare cassa in casa Juve. Giovane e con molto mercato Kulusevski potrebbe salutare Vinovo per permettere l’arrivo di Dusan Vlahovic. Dejan Kulusevski, attaccante Juventus L’Attaccante svedese interessa molto all’Arsenal che nelle ultime ore ha manifestato qualcosa in più di un semplice interessamento. La Juve chiede 40 milioni, da capire se un possibile addio di Kulsevski arriverà subito oppure a giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dejan Kulusevski non è stato bocciato ne dalla, ne de Max Allegri. L’esterno ex Parma però è in cima alla lista dei scarificabili per fare cassa in casa Juve. Giovane e con molto mercato Kulusevski potrebbe salutare Vinovo per permettere l’arrivo di Dusan. Dejan Kulusevski, attaccanteL’Attaccante svedese interessa molto all’Arsenal che nelle ultime ore ha manifestato qualcosa in più di un semplice interessamento. La Juve chiede 40 milioni, da capire se un possibile addio di Kulsevski arriverà subito oppure a giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport

