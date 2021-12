Juventus e Inter | sorteggio ok Ma da Palhinha ad Haller le insidie non mancano

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In migliaia di case italiane la frase più usata per commentare ildiagli ottavi di finale di Champions League deve essere stata la classica ‘Poteva andare peggio, ma…’. E quel ‘ma’ fa tutta la differenza del mondo perché Sporting Lisbona e Ajax, rispettivamente prossime euro avversarie di Allegri e Inzaghi, offronoda non sottovalutare. La, eliminata nella scorsa stagione dal Porto, seconda nel campionato portoghese 2020-21 alle spalle proprio dello Sporting Lisbona di Amorim, tecnico che inizia ad entrare nei radar dei grandi club. La stella è, centrocampista del Portogallo ma l’esperienza non manca nella rosa dei portoghesi. Sarabia è la stella in prestito dal Psg: due gol e un assist in Champions, tre gol e quattro assist in ...