Iss: "Terza dose ok nel 2° e 3° trimestre di gravidanza e in allattamento" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le donne che si trovano nel secondo e nel terzo trimestre della gravidanza possono vaccinarsi con la Terza dose, mentre chi si trova nei primi tre mesi deve avere maggiore cautela e valutare rischi e benefici insieme a un sanitario. Queste le ultime indicazioni dell’Istituto superiore di sanità: “Si raccomanda l’offerta di una dose di vaccino a mRna, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne in gravidanza che si trovino nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi”, sottolinea l’Iss. La dose di richiamo (booster) può essere “somministrata contestualmente alle vaccinazioni contro l’influenza e la pertosse raccomandate in gravidanza”. “La raccomandazione tiene ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le donne che si trovano nel secondo e nel terzodellapossono vaccinarsi con la, mentre chi si trova nei primi tre mesi deve avere maggiore cautela e valutare rischi e benefici insieme a un sanitario. Queste le ultime indicazioni dell’Istituto superiore di sanità: “Si raccomanda l’offerta di unadi vaccino a mRna, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne inche si trovino nel secondo e terzoe desiderino vaccinarsi”, sottolinea l’Iss. Ladi richiamo (booster) può essere “somministrata contestualmente alle vaccinazioni contro l’influenza e la pertosse raccomandate in”. “La raccomandazione tiene ...

