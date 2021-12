Incidente frontale sulla Feltrina | addio a una coppia di giovani

(Di lunedì 13 dicembre 2021)in provincia di Treviso: in tutto coinvolte cinque persone e un ferito è ricoverato in gravi condizioni È drammatico il bilancio dell’di ieri sera. Duehanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una gravissima.nel Trevigiano (foto Vigili del Fuoco)Il sinistro che purtroppo si è rivelato mortale è avvenuto alle18 circa tra i comuni di Crocetta del Montello e Cornuda. Si è trattato di untra una Skoda e una Nissan Qashqai.prima auto viaggiava una, 34 anni lui di Trento e 29 lei, di Belluno, deceduti ...

TgrRaiTrentino : Frontale fra auto sulla feltrina, due morti. Uno è un trentino di 34 anni - TGR Trento - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Cornuda (TV), Frontale tra due auto sulla Feltrina: Decedute 2 persone e tre feriti di cui uno g… - nuova_venezia : Incidente stradale domenica pomeriggio alle 15.30 sulla strada Romea. Un’automobile e un furgone si sono scontrati.… - mattinodipadova : Incidente stradale domenica pomeriggio alle 15.30 sulla strada Romea. Un’automobile e un furgone si sono scontrati.… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Codevigo (PD), Frontale sulla SS309 Romea tra un auto ed un furgone: Deceduto sul colpo il condu… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente frontale

Poco dopo le 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 309 Romea, al km 101, nel comune di Codevigo per untra un furgone e un'automobile: un uomo è deceduto e ci ...Mirandola (Modena), 13 dicembre 2021 - Drammatico scontroieri sera, intorno alle 19, su via Nazioni Unite, già teatro di incidenti mortali, a ... sotto choc per l'. Coinvolti tre ...Incidente frontale sulla Feltrina in provincia di Treviso: in tutto coinvolte cinque persone e un ferito è ricoverato in gravi condizioni È drammatico il bilancio dell’incidente di ieri sera sulla ...Il tragico incidente a Senigallia Scontro frontale tra un'autovettura e uno scooter nel tardo pomeriggio di ieri (domenica) a Senigallia (Ancona) lungo la Strada provinciale Corinaldese: un 63enne di ...