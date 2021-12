Grande Fratello Vip, Filippo Bisciglia pronto ad entrare in Casa? Parla Pamela Camassa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pamela Camassa confessa di voler partecipare a L’Isola dei Famosi, poi Parla del possibile ingresso di Filippo Bisciglia al Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 dicembre 2021)confessa di voler partecipare a L’Isola dei Famosi, poidel possibile ingresso dial Gf Vip.

Advertising

tuskatore : -3 ore a 'il Milan pesca i Cesaroni e il Grande Fratello ??????????????????????????????'. - galveengeims : RT @sciutmi: Non c’è più meritocrazia in questo paese da quanto hanno smesso di fare il grande fratello normale e hanno iniziato a fare sol… - Martini14Emma : RT @Azzurra______: Aldo invita tutti i vipponi a festeggiare il suo ultimo sabato nella casa. Ed è festa!! Grazie Aldo per averci fatto a… - Monica733344032 : @mattino5 passare dalla tragedia di Ravanusa al grande fratello è un attimo. Di indecenza direi - Laura34868070 : @GrandeFratello Grande fratello che ne pensi della bestemmia di Soleil???? Salva anche questa volta!!!!!???? -