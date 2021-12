Gp Abu Dhabi, Verstappen: “Il mio sogno si è realizzato” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al termine del Gp di Abu Dhabi, Max Verstappen ha rilasciato le prime dichiarazioni da campione del mondo in carica. Il primo trionfo di Super Max Verstappen Gp Abu Dhabi: Verstappen ha realizzato il suo sogno? Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di Formula Uno per la stagione 2021. Il pilota olandese della Red Bull ha avuto la meglio nei confronti del rivale Lewis Hamilton. Il 24enne ha trionfato in quel di Abu Dhabi conquistando il suo primo titolo in carriera e riportando la Red Bull al vertice dopo sette anni. Al termine del gran premio, Verstappen ha parlato così in merito alla vittoria. Queste le sue parole riportate da Motorsport.com: “È davvero pazzesco. Il mio obiettivo da piccolo era ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al termine del Gp di Abu, Maxha rilasciato le prime dichiarazioni da campione del mondo in carica. Il primo trionfo di Super MaxGp Abuhail suo? Maxè il nuovo campione del mondo di Formula Uno per la stagione 2021. Il pilota olandese della Red Bull ha avuto la meglio nei confronti del rivale Lewis Hamilton. Il 24enne ha trionfato in quel di Abuconquistando il suo primo titolo in carriera e riportando la Red Bull al vertice dopo sette anni. Al termine del gran premio,ha parlato così in merito alla vittoria. Queste le sue parole riportate da Motorsport.com: “È davvero pazzesco. Il mio obiettivo da piccolo era ...

