GF Vip, Alex Belli commuove Soleil Sorge con la loro canzone: “Vi chiediamo di vivere” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli e Soleil Sorge appaiono sempre più complici tra loro al GF Vip 6, tanto che il fotografo ha composto una bozza di canzone dedicata alla modella e al loro legame che trascende ogni vincolo. A rivelare la creazione è proprio lui in una confidenza appena avuta con Soleil, mentre i due si ritrovano appartati lontani dal resto della Casa. L’emozione è palpabile tra loro e la Sorge non trattiene la commozione, quando Alex le legge le parole della loro canzone. Il fotografo poi canta alla modella la sua creazione, destando tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. GF Vip, Miriana ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 dicembre 2021)appaiono sempre più complici traal GF Vip 6, tanto che il fotografo ha composto una bozza didedicata alla modella e allegame che trascende ogni vincolo. A rivelare la creazione è proprio lui in una confidenza appena avuta con, mentre i due si ritrovano appartati lontani dal resto della Casa. L’emozione è palpabile trae lanon trattiene la commozione, quandole legge le parole della. Il fotografo poi canta alla modella la sua creazione, destando tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. GF Vip, Miriana ...

Advertising

fanpage : GF VIP - Alex Belli non si controlla più! Senza freni con Soleil, le ha strizzato i capezzoli in un momento in cui… - infoitcultura : Ex GF Vip su Alex e Soleil: 'Tutto programmato', retroscena su Temptation - infoitcultura : GF Vip, Alex è ad un bivio: restare nella casa con Soleil o uscire per Delia | La scelta dell’attore - infoitcultura : GF Vip, anche Andrea Zelletta sbotta sui social dopo l’ennesimo show di Alex Belli - infoitcultura : Alex Belli, dopo la reazione al GF Vip parla Andrea Zelletta: “Ha finto tutto” -