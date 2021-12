Genoa, parte la rivoluzione nel mercato: operazione sfoltire (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Genoa dovrà necessariamente intervenire sul mercato per consegnare a Shevchenko una rosa competitiva per la salvezza Il Genoa dovrà intervenire nel mercato di gennaio. Una promessa fatta a Shevchenko dalla proprietà al suo arrivo in rossoblù. Un bilancio sin qui negativo per le prime partite dell’allenatore ucraino, che non ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Un baratro sempre più vicino e soli dieci punti fatti sin qui in A. L’operazione dei rossoblù deve essere prima quella di sfoltire e poi andare a reinvestire i soldi sul mercato in entrata. Tanti i giocatori, ben 34, sono quelli in rosa. Tanti, troppi ed alcuni non hanno inciso come ci si aspettava. Da Ekuban a Bianchi, da Hernani a Caicedo. Se per Bianchi vale il discorso dell’inesperienza, per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildovrà necessariamente intervenire sulper consegnare a Shevchenko una rosa competitiva per la salvezza Ildovrà intervenire neldi gennaio. Una promessa fatta a Shevchenko dalla proprietà al suo arrivo in rossoblù. Un bilancio sin qui negativo per le prime partite dell’allenatore ucraino, che non ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Un baratro sempre più vicino e soli dieci punti fatti sin qui in A. L’dei rossoblù deve essere prima quella die poi andare a reinvestire i soldi sulin entrata. Tanti i giocatori, ben 34, sono quelli in rosa. Tanti, troppi ed alcuni non hanno inciso come ci si aspettava. Da Ekuban a Bianchi, da Hernani a Caicedo. Se per Bianchi vale il discorso dell’inesperienza, per ...

