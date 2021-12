“Fuori Soleil” | l’hashtag impazza sui social | perché il web la vuole via dal GF Vip

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera dovrebbe rivelarsi più interessante del previsto. A cominciare dai vipponi che lasceranno la Casa fino al personaggio più controverso e discusso di questa edizione:Sorge. Su Twitter” dal GF Vip: cosa accadrà stasera? Da ore su Twitter,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

defnidaf : RT @tortelli_sofia: Ma soleil si è dimenticata di aver detto di avere una persona fuori? Ah beh giusto... Quando si dicono solo cazzate su… - Proiett17706564 : RT @sirenetta721: Che schifo di gf mandate fuori quei tarocchi soleil e Alex cattivo esempio e squallore puro quando usciranno e capiranno… - thatsmyegoxx : RT @aryeIIes: Ma davvero credete che di punto e in bianco Soleil sia rinsavita? è chiaro che durante la telefonata le è stato detto come è… - Quantisticalux : Dopo aver parlato con i familiari:hanno consigliato a Egoman e a Solagna di rendere più realistica la telenovelas… - sirenetta721 : Che schifo di gf mandate fuori quei tarocchi soleil e Alex cattivo esempio e squallore puro quando usciranno e capi… -

Katia Ricciarelli smaschera Alex e/ "Non state parlando con degli idioti" Katia Ricciarelli: ... 'C'è una persona un po' importantedalla Casa e qui ho capito che è molto importante' . ...Con voce spezzata dalle lacrime,ha quindi aggiunto: 'Sehai dei pezzi di merd* che ti fanno soffrire non vuol dire che tu devi far star male le persone che invece ti stanno accanto da ...Sui social impazza l'hashtag contro Soleil Sorge: ma cosa ne sarebbe del Grande Fratello Vip dopo la squalifica della concorrente?Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Gianmaria e Soleil. L’imprenditore campano, dopo l’ennesimo diverbio con l’ex ...