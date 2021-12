F1, Nico Rosberg: “Vittoria meritata di Max Verstappen, ha obbligato Hamilton a cambiare il suo stile di guida” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nico Rosberg ha osservato con occhi interessati all’evoluzione del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Yas Marina l’olandese Max Verstappen si è laureato campione del mondo, replicando quanto fatto dal tedesco: battere Lewis Hamilton. Un epilogo, come si sa, tra le polemiche. Tuttavia, Nico nel suo post su Instagram si è concentrato su questioni squisitamente si pista, parlando di titolo meritato per Max: “Ha avuto una stagione fenomenale e combattuto contro Hamilton, che è probabilmente il più grande di tutti i tempi. Non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo per gustarmi un altro anno di sfide“, ha dichiarato Rosberg. Entrando più nello specifico, il campione del mondo del 2016 ha valutato lo stile di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha osservato con occhi interessati all’evoluzione del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Yas Marina l’olandese Maxsi è laureato campione del mondo, replicando quanto fatto dal tedesco: battere Lewis. Un epilogo, come si sa, tra le polemiche. Tuttavia,nel suo post su Instagram si è concentrato su questioni squisitamente si pista, parlando di titolo meritato per Max: “Ha avuto una stagione fenomenale e combattuto contro, che è probabilmente il più grande di tutti i tempi. Non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo per gustarmi un altro anno di sfide“, ha dichiarato. Entrando più nello specifico, il campione del mondo del 2016 ha valutato lodi ...

