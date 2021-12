Esplosione a Ravanusa | si aggrava il bilancio delle vittime

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Attualmente, secondo quanto riportato da TgCom24 , risulterebbe aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo . Nei giorni scorsi, diversamente da quanto trapelato inizialmente, non sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Tre corpi dei sei dispersi nell'sono stati ritrovati dai vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte tra i resti della palazzina di quattro piani crollata. Il primo corpo è già stato estratto dalle ...PALERMO - Individuati ed estratti dai vigili del fuoco i corpi di quattro dispersi tra le macerie dell', in provincia di Agrigento. Si tratta di due adulti e due giovani . I primi tre cadaveri sono stati estratti nella notte, il quarto alle prime luci del giorno. Si aggrava quindi ...Il miracolo non c'è stato, i vigili del fuoco hanno trovato altre quattro persone morte, tra loro la coppia di sposini con lei in stato di gravidanza. I Notizie di cronaca, politica, attualità, ricett ...Si terrà questa mattina, al Comune di Ravanusa , una riunione alla presenza del Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, per fare il punto sulle persone sfollate dopo l’esplosione di sabato sera. So ...