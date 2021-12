Covid | Ecdc | casi Omicron confermati salgono a 1 686 | in Italia 27

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Milano 13 dic. (Adnkronos Salute) - Al 13 dicembre risultano altri 920in più rispetto a ieri di variantedi Sars-CoV-2nell'Unione europea/Spazio economico europeo. Il totale complessivo è di 1.686finora segnalati da 23 Paesi dell'area, tra cui 27 dall'. E' il dato aggiornato rilasciato dall', il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Gli altri Paesi Ue/See che hanno segnalatodisono: Austria (17), Belgio (30), Croazia (3), Cipro (3), Repubblica Ceca (8), Danimarca (195), Estonia (26), Finlandia (20 ), Francia (59), Germania (82), Grecia (3), Islanda (20), Irlanda (10), Lettonia (5), Liechtenstein (1), Paesi Bassi (62), Norvegia ( 958), Portogallo (49), Romania (8), ...

"La situazione Covid in Italia? Siamo in una fase del tiro alla fune o della resistenza reciproca. Va comunque detto che nell'ultimo report dell'Ecdc l'Italia ad oggi viene considerato il Paese che desta minore preoccupazione."