Coppa Italia 2021/2022, sedicesimi di finale: programma, date, orari, tv e streaming (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il programma dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022, che vede otto match previsti tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre. Le vincenti si qualificheranno per gli ottavi, dove troveranno le “big” già qualificate di diritto. Ad aprire la tre giorni di partite saranno Venezia-Ternana e Udinese-Crotone, poi via via tutti gli altri appuntamenti con Sampdoria-Torino a chiudere nella serata di giovedì. IN TV – Tutte le otto partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro da Italia 1, che detiene i diritti del torneo. Gli appassionati potranno seguire i match anche in diretta streaming su Mediaset Play, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale con video, pagelle, highlights e tanto altro ancora. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildeididella, che vede otto match previsti tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre. Le vincenti si qualificheranno per gli ottavi, dove troveranno le “big” già qualificate di diritto. Ad aprire la tre giorni di partite saranno Venezia-Ternana e Udinese-Crotone, poi via via tutti gli altri appuntamenti con Sampdoria-Torino a chiudere nella serata di giovedì. IN TV – Tutte le otto partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro da1, che detiene i diritti del torneo. Gli appassionati potranno seguire i match anche in direttasu Mediaset Play, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale con video, pagelle, highlights e tanto altro ancora. Di seguito il ...

Advertising

ansa_liguria : Coppa Italia: Genoa domani cerca la prima vittoria in casa - EmpoliCalcio : ?? Azzurri subito al lavoro questa mattina al Sussidiario in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Hellas Verona - DaniLazarus89 : @Escoalbar95 Inter e Juve le migliori, per me anche l'Atalanta ha più ricambi e di livello alto, ma siamo lì. Detto… - Igorismo98 : @diavolesquee @AlfredoPedulla 2 coppe dei Italia e 1 super coppa,champions che mancava da 20 anni ed è passato agli… - LaCittaSalerno : +++ COPPA ITALIA +++ Salernitana, snobbata la competizione: a Genova le seconde linee LEGGI QUI -->… -