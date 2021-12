Charlene di Monaco sfigurata a vita? La tragica indiscrezione

Advertising

infoitcultura : Gli auguri di Charlene di Monaco ai figli: non è con loro per il compleanno? - infoitcultura : Il Natale 2021 di Charlène di Monaco, le ultime notizie sulla sua salute - infoitcultura : Charlene di Monaco, più furba che vittima: la verità che ribalta tutto - infoitcultura : Charlene di Monaco 'ha il volto sfigurato, ecco perché si nasconde': l'ultimo terrificante scoop - infoitcultura : Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno malinconico a palazzo senza mamma Charlene. E le ultime indiscrezion -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Secondo un sito spagnolo, la presunta malattia della principessa non esiste: un intervento estetico l'avrebbe sfigurata a vita. Continua a leggere Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...dicontinua a essere assente. E questa volta l'assenza pesa un po' di più, visto che l'evento cui non ha potuto partecipare era il compleanno dei suoi due figli, i principini Jacques e ...Da diverse settimane lo stato di salute di Charlene Wittstock tiene in apprensione i sudditi del Principato di Monaco. Fino ad oggi non c’è stata nessuna spiegazione ufficiale di quanto successo alla ...“Charlene di Monaco sfigurata da un ritocco estetico”: ecco perché non si vede più in giro Secondo un sito spagnolo, la presunta malattia della principessa non esiste: un intervento estetico l’avrebbe ...