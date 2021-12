Bentley | quando lusso fa rima con ambiente Grazie a biocarburanti e pannelli solari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021)festeggia il primo compleanno del suo progetto logistico green, concepito per ridurre le emissioni di CO2 presso la sede dell’azienda a Crewe, in Inghilterra. Qui, l’installazione di un serbatoio e di una pompa di biocarburante da 34.000 litri ha ridotto le emissioni di anidride carbonica generata dai veicoli logistici locali di 233 tonnellate in 12 mesi. Il biocarburante “Green D+” è costituito da olio vegetale esausto idrotrattato (HVO), “un’alternativa senza fossili al classico diesel, creato dalla raffinazione di prodotti rinnovabili e sostenibili come grassi di scarto, verdure e olio”, spiega il costruttore: “Al momento il carburante è adottato per alimentare quindici camion logistici HGV che trasportano componenti tra Crewe e un deposito di stoccaggio dell’azienda a Winsford, oltre ad altri 20 furgoni più piccoli per trasporti in loco e veicoli di ...