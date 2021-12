Barcellona, Xavi: “Napoli sorteggio complicato, siamo sfortunati” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “E’ difficile, si tratta di un sorteggio complicato, non siamo stati fortunati: abbiamo pescato una delle squadre più difficili di questa competizione. Speriamo di arrivare a questa sfida in un buon momento”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi, commentando il sorteggio di Europa League in cui i blaugrana hanno pescato il Napoli. Anche Dani Alves ha commentato l’accoppiamento: “Tutto passa per accettare qualsiasi sfida. Ci tocca l’Europa League e dobbiamo onorare la grande storia di questo club. Non importa quale competizione giochiamo, l’importante è onorare questa maglia”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “E’ difficile, si tratta di un, nonstati fortunati: abbiamo pescato una delle squadre più difficili di questa competizione. Speriamo di arrivare a questa sfida in un buon momento”. Lo ha detto l’allenatore del, commentando ildi Europa League in cui i blaugrana hanno pescato il. Anche Dani Alves ha commentato l’accoppiamento: “Tutto passa per accettare qualsiasi sfida. Ci tocca l’Europa League e dobbiamo onorare la grande storia di questo club. Non importa quale competizione giochiamo, l’importante è onorare questa maglia”. SportFace.

