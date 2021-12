Adeyemi | «Lewandowski e Haaland sono due fonti di ispirazione»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Karim, attaccante del Salisburgo, parla dei suoi modelli nel mondo del calcio, commentando poi anche il sorteggio Champions Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Salisburgo Karimha parlato in occasione della premiazione per il Golden Boy.– «fra i piu grandi, mi ispiro a loro per migliorare». SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – «E’ sempre un’emozione giocare col Bayern, soprattutto in Champions League». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

"Lewandowski e Haaland sono fra i piu grandi, mi ispiro a loro per migliorare"