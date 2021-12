Abito da sposa scomparso, l'appello social di una 32enne di Pordenone: 'Sto male, ho bisogno di voi' (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Abito più importante della vita scomparso tre giorni dopo il matrimonio. Fa molto discutere l'appello social pubblicato lo scorso 5 dicembre con un post su Facebook da Vanessa, una 32enne di ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'più importante della vitatre giorni dopo il matrimonio. Fa molto discutere l'pubblicato lo scorso 5 dicembre con un post su Facebook da Vanessa, unadi ...

Advertising

Ginko92_ : RT @pomeriggio5: ??CERCASI ABITO DA SPOSA ?? Questa sposa ha smarrito il suo abito in lavanderia, aiutateci a trovarlo e trasformate questa… - pomeriggio5 : ??CERCASI ABITO DA SPOSA ?? Questa sposa ha smarrito il suo abito in lavanderia, aiutateci a trovarlo e trasformate… - cocoa_key : RT @vogue_italia: L'abito da sposa di Lady Gaga in #HouseofGucci è un omaggio a Gina Lollobrigida ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: L'abito da sposa di Lady Gaga in #HouseofGucci è un omaggio a Gina Lollobrigida ?? - vogue_italia : L'abito da sposa di Lady Gaga in #HouseofGucci è un omaggio a Gina Lollobrigida ?? -