Vis Pesaro-Imolese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 12 dicembre 2021) Vis Pesaro-Imolese sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la diciottesima giornata di Serie C 2021/2022. Al Tonino Benelli scendono in campo i marchigiani e i romagnoli divisi da sei punti e con tanta voglia – e la concreta necessità – di conquistare una vittoria che sarebbe preziosa quando siamo quasi al giro di boa. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 12 dicembre. diretta tv non disponibile, streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Vissarà visibilein tv: ecco il, l’e le informazioni sulladel match valido per la diciottesima giornata di. Al Tonino Benelli scendono in campo i marchigiani e i romagnoli divisi da sei punti e con tanta voglia – e la concreta necessità – di conquistare una vittoria che sarebbe preziosa quando siamo quasi al giro di boa. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 12 dicembre.tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.

