Tornado in Kentucky | le operaie sotto le macerie cantano “Happy Birthday” a una collega – Il video

(Di domenica 12 dicembre 2021) Kyanna Parsons-Perez è un’impiegata della fabbrica di candele di Mayfield. (). Nel buio più assoluto rassicura i suoi colleghi dopo che l’edificio in cui stavano lavorando è crollato travolto dal violentissimoabbattutosi sugli Stati Uniti. «Staremo bene», dice ai colleghi disperati. Ildiffuso su Facebook è stato pubblicato poco dopo il crollo del tetto. Di lì a poche ore Kyanna avrebbe compiuto il suo 40esimo compleanno. «Il mio compleanno è tra un paio d’ore. Dovete cantarmi», la si sente dire tra le lacrime. Così, in uno scenario surreale, le colleghe iniziano a cantare la melodia. Kyanna Parsons-Perez verrà estratta viva dallepoche ore dopo insieme a una quarantina di colleghi. Nella fabbrica di Mayfield in quel momento erano a ...

Che questo Natale del Signore porti all'Ucraina la pace! E prego anche per le vittime del tornado che ha colpito il Kentucky e altre zone degli Stati Uniti d'America. 'Una delle peggiori nella storia del Paese': Biden descrive così la serie di tornado che ha colpito Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee. Il Presidente ha approvato lo stato di emergenza e garantito il massimo sostegno.