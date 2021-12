Spalletti: «Zielinski? Il quadro non è ancora chiaro. Era impaurito dal dolore al petto e lo abbiamo sostituito» (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn dopo Napoli-Empoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle condizioni di Elmas e Zielinski, sui quali il club partenopeo ha già emesso un comunicato. Su Elmas: «Elmas ha una grossa botta sulla tibia, abbastanza evidente e gli è andato dritto col tacchetto sulle gambe dopo che ha rinviato palla. Ho già dato in fatto di squalifiche, non ho da dir niente. Lui ora è da recuperare, bisogna vedere se sarà sottoposto ad accertamenti, ma mi è sembrato abbastanza fiducioso». Su Zielinski: «ancora non abbiamo un chiaro quadro della situazione, perché gliel’hanno chiesto di provare a rompere il fiato ma lui era impaurito dal dolore al petto e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn dopo Napoli-Empoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato anche delle condizioni di Elmas e, sui quali il club partenopeo ha già emesso un comunicato. Su Elmas: «Elmas ha una grossa botta sulla tibia, abbastanza evidente e gli è andato dritto col tacchetto sulle gambe dopo che ha rinviato palla. Ho già dato in fatto di squalifiche, non ho da dir niente. Lui ora è da recuperare, bisogna vedere se sarà sottoposto ad accertamenti, ma mi è sembrato abbastanza fiducioso». Su: «nonundella situazione, perché gliel’hanno chiesto di provare a rompere il fiato ma lui eradalale ...

Advertising

ArabaFenice1078 : RT @AndreaTiberio7: - Infortunio Zielinski - Traversa Elmas - Goal su rimpallo(mai visto prima) - Palo Petagna - Infortunio Elmas - Fallo i… - Carmine13051963 : RT @gallina_di: Napoli, il giocatore fatica a respirare: paura al Maradona - GoalItalia : #NapoliEmpoli, Spalletti preferisce non esprimersi ?? - beliveindrienzo : RT @pepromano: Zielinski che si stava affogando dopo venti minuti e gol subito da un giocatore che non sapeva manco di essere in campo eh… - sportmediaset : Napoli, Spalletti: 'Mancata qualità. #Zielinski impaurito dal dolore al petto'. #SportMediaset… -