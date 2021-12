Snowboard alpino | slalom parallelo | vince Promegger Azzurri eliminati ai quarti

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021) Italia eliminata prematuramente nel primodella stagione 2021/2022 di Coppa del Mondo di. Sulle nevi di Bannoye, in Russia, Roland Fischnaller e Aaron March, infatti, sono statidalla gara aidi finale. Il detentore della Sfera di Cristallo in carica non ha terminato la propria run contro il coreano Lee, vincitore ieri, March invece è finito dietro di 0.13 dall’austriaco Fabian Obmann. La gara è stata vinta dal 41enne austriaco Andreas, alla sua vittoria nº 20 in Coppa del Mondo. La vittoria mancava da quasi tre anni, l’ultima infatti è stata conquistata sulle nevi italiane di Piancavallo nel gennaio 2019.nella big final ha sconfitto il coreano Lee, distaccato di 0.27 centesimi. ...