Rennes-Nizza: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo aver concesso un raro riposo infrasettimanale, il Rennes riprenderà l'azione in Ligue 1 oggi domenica 12 dicembre con la visita del Nizza al Roazhon Park. La squadra di Bruno Genesio ha visto il suo scontro di Europa Conference League con il Tottenham Hotspur rinviato all'inizio di questa settimana, mentre Les Aiglons più di recente è sceso 3-0 contro lo Strasburgo. Il calcio di inizio di Rennes-Nizza è previsto alle 15 Prepartita Rennes-Nizza: a che punto sono le due squadre? Rennes Dopo che un commosso Antonio Conte ha rivelato che il Tottenham aveva registrato un totale di 13 casi positivi al coronavirus (otto giocatori, cinque membri dello staff), alla fine è stata presa la decisione di posticipare la visita del Rennes a North London, ...

