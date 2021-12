Premier League 2021/2022, il Crystal Palace torna a vincere: 3-1 all’Everton (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, il Crystal Palace di Patrick Vieira torna alla vittoria. Nella sedicesima giornata della Premier League 2021/2022 infatti è arrivato il successo per 3-1 ai danni dell’Everton di Rafa Benitez, a sua volta in un momento molto complicato vista la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Tra le mura amiche di Selhurst Park, sono i padroni di casa del Palace a fare la partita e a trovare il vantaggio sul finire del primo tempo con Conor Gallagher. Al quarto d’ora della ripresa arriva anche il raddoppio di Tomkins, ma l’Everton non demorde e accorcia le distanze al minuto 70 con il gol di Rondon. Arriva così l’assalto ospite nel finale, ma gli spazi per le ripartenze del Crystal ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, ildi Patrick Vieiraalla vittoria. Nella sedicesima giornata dellainfatti è arrivato il successo per 3-1 ai danni dell’Everton di Rafa Benitez, a sua volta in un momento molto complicato vista la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Tra le mura amiche di Selhurst Park, sono i padroni di casa dela fare la partita e a trovare il vantaggio sul finire del primo tempo con Conor Gallagher. Al quarto d’ora della ripresa arriva anche il raddoppio di Tomkins, ma l’Everton non demorde e accorcia le distanze al minuto 70 con il gol di Rondon. Arriva così l’assalto ospite nel finale, ma gli spazi per le ripartenze del...

