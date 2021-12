Playstation Studios apre le porte per una nuova acquisizione che nessuno si aspettava

(Di domenica 12 dicembre 2021)continua la sua espansione e nelle ultime ore ha ufficializzato una. Come riportato da numerosi organi di informazione, l’azienda nipponica responsabile dello sviluppo dei videogiochi della Playstaion 5 e console precedenti, ha messo le proprie mani su Valkyrie Entertainment., 12/12/2021 – Computermagazine.itDopo aver acquistato negli ultimi tempi Housemarque, quindi Fabrik Games, Firesprite e BluePoint Games, ecco un nuovo “assorbimento” da parte del gigante nipponico, così come comunicato via Twitter da parte niente di meno che di Hermen Hulst, il boss dei. Una notizia che è giunta quindi quando era già ufficiale, e che ...

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. Ad annunciarlo su Twitter è stato Hermen Hulst, capo dei Playstation Studios, che riporta anche che le capacità dello stu ...