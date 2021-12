Per Gasperini non è abbastanza: l’attaccante può già ‘salutare’ l’Atalanta (Di domenica 12 dicembre 2021) Il classe 2001 dell’Atalanta, Roberto Piccoli, potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio per scendere in Serie B. Su di lui l’ambizioso Monza. Roberto Piccoli è uno dei tanti giovani interessanti dell’Atalanta. Il classe 2001, l’anno scorso in prestito allo Spezia, quest’anno ha iniziato a giocare con un po’ di continuità nel club che lo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Il classe 2001 del, Roberto Piccoli, potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio per scendere in Serie B. Su di lui l’ambizioso Monza. Roberto Piccoli è uno dei tanti giovani interessanti del. Il classe 2001, l’anno scorso in prestito allo Spezia, quest’anno ha iniziato a giocare con un po’ di continuità nel club che lo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

