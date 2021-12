Per Fedriga la proroga dello stato d'emergenza non è necessaria (Di domenica 12 dicembre 2021) “Non è necessario. Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare: se servono delle misure ad hoc - personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa - possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallo stato di emergenza”. Così, in un’intervista a La Stampa, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando dell’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre. E alla domanda se serviranno restrizioni ad hoc per Natale risponde: “No, il governo ha appena fatto un decreto e non è che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il Super Green Pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario ma ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) “Non è necessario. Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare: se servono delle misure ad hoc - personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa - possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallodi”. Così, in un’intervista a La Stampa, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, parlando dell’ipotesi di unadioltre il 31 dicembre. E alla domanda se serviranno restrizioni ad hoc per Natale risponde: “No, il governo ha appena fatto un decreto e non è che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il Super Green Pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario ma ...

