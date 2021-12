Oroscopo di Branko lunedì 13 dicembre: inizio settimana di alti e bassi (Di domenica 12 dicembre 2021) Ariete – Cercate di vivere appieno, lasciatevi andare e non preoccupatevi troppo. Cercate di trovare la calma e di riorganizzare tutto nella vostra vita! Toro – Cercate di prendervi una pausa dalla quotidianità: siete stanchi, sì, ma anche contenti delle soddisfazioni che stanno arrivando. Occhio alla dieta, meglio ridurre gli zuccheri! Gemelli – Cercate di seguire di più il vostro intuito: non bisogna mettere sempre in discussione tutto e tutti, Concedetevi delle pause: a volte è meglio fare un passo indietro. Bene le iniziative finanziarie! Cancro – Cercate di non pensare alle cose superficiali: siete entusiasti, ma è meglio moderare gli impulsi perché chi vi sta attorno è troppo esigente. Meglio essere flessibili, a volte è bene fare delle concessioni! Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di domenica 12 dicembre 2021) Ariete – Cercate di vivere appieno, lasciatevi andare e non preoccupatevi troppo. Cercate di trovare la calma e di riorganizzare tutto nella vostra vita! Toro – Cercate di prendervi una pausa dalla quotidianità: siete stanchi, sì, ma anche contenti delle soddisfazioni che stanno arrivando. Occhio alla dieta, meglio ridurre gli zuccheri! Gemelli – Cercate di seguire di più il vostro intuito: non bisogna mettere sempre in discussione tutto e tutti, Concedetevi delle pause: a volte è meglio fare un passo indietro. Bene le iniziative finanziarie! Cancro – Cercate di non pensare alle cose superficiali: siete entusiasti, ma è meglio moderare gli impulsi perché chi vi sta attorno è troppo esigente. Meglio essere flessibili, a volte è bene fare delle concessioni!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’di ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Branko lunedì 13 dicembre: inizio settimana di alti e bassi - zazoomblog : Oroscopo Branko 13 dicembre 2021: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Branko #dicembre… - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 13 dicembre 2021 - CorriereCitta : #Oroscopo Branko 13 dicembre 2021: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle - italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 12 dicembre 2021: le previsioni del giorno -