New York City campione in MLS: è il primo titolo a sette anni dal debutto (Di lunedì 13 dicembre 2021) New York, 12 dicembre 2021 - Il New York City è campione per la prima volta in MLS . Il club ha conquistato il titolo della Major League Soccer grazie alla vittoria conquistata nella finale playoff a ...

