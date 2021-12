Mourinho: «Nessuna divergenza con club e direttore. Sono felice di essere a Roma» (Di domenica 12 dicembre 2021) L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro lo Spezia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che ricordo ha di Tiago Motta? “La gente pensa che ho conosciuto Tiago nella grande Inter del Triplete, ma io l’ho conosciuto da ragazzino nel Barca. Quando mi mandavano ad allenare i Primavera l’ho visto e ho tanti bei ricordi di lui. È uno dei miei. Se vedo i miei ex calciatori che hanno scelto di allenare ci Sono lui, Stankovic e Chivu. A fine settimana Sono preoccupato di sapere cosa hanno fatto. Questa volta con Tiago siamo avversari, ma dopo la partita avrò tante carinerie per lui”. Giocheranno ancora Abraham-Mayoral? “Hanno giocato bene e abbiamo tanti assenti, Sono un’opzione. Anche Shomurodov e Felix posSono giocare. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) L’allenatore della, Josè, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro lo Spezia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che ricordo ha di Tiago Motta? “La gente pensa che ho conosciuto Tiago nella grande Inter del Triplete, ma io l’ho conosciuto da ragazzino nel Barca. Quando mi mandavano ad allenare i Primavera l’ho visto e ho tanti bei ricordi di lui. È uno dei miei. Se vedo i miei ex calciatori che hanno scelto di allenare cilui, Stankovic e Chivu. A fine settimanapreoccupato di sapere cosa hanno fatto. Questa volta con Tiago siamo avversari, ma dopo la partita avrò tante carinerie per lui”. Giocheranno ancora Abraham-Mayoral? “Hanno giocato bene e abbiamo tanti assenti,un’opzione. Anche Shomurodov e Felix posgiocare. ...

Advertising

napolista : #Mourinho: «Nessuna divergenza con club e direttore. Sono felice di essere a Roma» In conferenza stampa: «Non sono… - felixafena : RT @Salvo805: @passioneasr @felixafena È già fatta da tempo riommer, con Mourinho non andate da nessuna parte - passioneasr : RT @Salvo805: @passioneasr @felixafena È già fatta da tempo riommer, con Mourinho non andate da nessuna parte - Salvo805 : @passioneasr @felixafena È già fatta da tempo riommer, con Mourinho non andate da nessuna parte - infoitsport : Nessuna lesione per Zaniolo, a Bergamo ci sarà. Mourinho ora può riscoprire Mayoral -